Attriti fra sindaco e presidente, il Comune esce dall’Unione 

Il punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di mercoledì 21 è chiaro: il recesso dall’Unione della Bassa valle del Tirso. Significa che il Comune ha deciso di abbandonare l’Unione. Il motivo? Gli attriti che il sindaco Giacomo Obinu ha avuto con il presidente Raimondo Deidda. «Non ci sono più le condizioni per stare nel gruppo - spiega Obinu - A nostro avviso ci sono tanti aspetti non chiari. Ora ci sarà il passaggio in Consiglio della nostra decisione, per un anno però legalmente rimaniamo all’interno. Siamo già al lavoro per capire in quale Unione potremo entrare». Raimondo Deidda, presidente dell’Unione di cui fanno parte Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu, commenta: «Mi dispiace ma rispetto il suo volere. Con l’uscita del Comune di Simaxis bisognerà rivedere tutti i servizi associati, come la raccolta differenziata e lo scuolabus. I problemi potevano essere risolti». Gli attriti sono emersi qualche settimana fa quando le porte dell’ufficio dell’Unione sono rimaste chiuse per mancanza di personale. E ferme tante pratiche gestite dall'ufficio Suape. Obinu aveva sottolineato inoltre che l’Unione non ha mai provveduto l versare i canone simbolico di 3mila euro all’anno per l’utilizzo del locale comunale di San Vero Congius. ( s.p. )

