Attrezzature sanitarie in omaggio 

Continua l’impegno sociale e il sostegno alla comunità da parte della Misericordia di Quartucciu, che mette a disposizione presidi sanitari per chi si trova in una situazione di necessità. Tra gli oggetti e gli strumenti disponibili figurano deambulatori, sedie a rotelle, stampelle, letti antidecubito, collari, sedie per la doccia e tutori. Un servizio rivolto a chi ha bisogno temporaneamente di questi strumenti e può rappresentare un aiuto concreto per famiglie e persone alle prese con difficoltà motorie o periodi di convalescenza. Per richiedere uno dei presidi è necessario contattare l’associazione per prendere un appuntamento al numero 351.6094521. Oltre al prestito è possibile anche contribuire donando i presidi che “prendono polvere” a casa, ma che potrebbero essere fondamentali per altri. La Misericordia lancia infatti un appello ai cittadini: «chi possiede in casa ausili sanitari non più utilizzati può donarli all’associazione, che provvederà a rimetterli a disposizione di chi ne ha bisogno».

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