SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Quartucciu
30 settembre 2026 alle 00:12

Attrezzature sanitarie in omaggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Continua l’impegno sociale e il sostegno alla comunità da parte della Misericordia di Quartucciu, che mette a disposizione presidi sanitari per chi si trova in una situazione di necessità. Tra gli oggetti e gli strumenti disponibili figurano deambulatori, sedie a rotelle, stampelle, letti antidecubito, collari, sedie per la doccia e tutori. Un servizio rivolto a chi ha bisogno temporaneamente di questi strumenti e può rappresentare un aiuto concreto per famiglie e persone alle prese con difficoltà motorie o periodi di convalescenza. Per richiedere uno dei presidi è necessario contattare l’associazione per prendere un appuntamento al numero 351.6094521. Oltre al prestito è possibile anche contribuire donando i presidi che “prendono polvere” a casa, ma che potrebbero essere fondamentali per altri. La Misericordia lancia infatti un appello ai cittadini: «chi possiede in casa ausili sanitari non più utilizzati può donarli all’associazione, che provvederà a rimetterli a disposizione di chi ne ha bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 