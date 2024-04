Attrazioni verticali, una festa tra sport, natura e Maria Lai 

Climbing, slackline, mountain bike, trekking, arte, cinema ed enogastronomia. Sono gli ingredienti dell’Ulassai Festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno, un fine settimana tra sport e cultura. Ospite illustre della kermesse sarà il climber Alessandro Zeni che prenderà parte anche alla presentazione e alla proiezione del film, nel quale è protagonista, dal titolo “Eternit”. La pellicola ripercorre infatti l’impresa dell’atleta trentino, capace di gesta eroiche nel mondo verticale.

Oltre all’arrampicata, la vera ‘regina’ della rassegna, nella due giorni sarà possibile provare l’esperienza di camminare lungo una incredibile highline a ben 150 metri di altezza che si sviluppa per 500 metri di lunghezza. Non è tutto, perché ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in sedute di yoga, percorsi di trekking e di parkour e in una serie di escursioni guidate in mountain bike. Ad impreziosire il programma, grazie alla collaborazione con Slow Food, è prevista la presenza di un mercatino con prodotti tipici locali e del resto della Sardegna, oltre a laboratori, show-cooking e dimostrazioni pratiche. Nella giornata del 2 giugno appuntamento imperdibile con l’inaugurazione della Biennale di Arte Contemporanea dedicata a Maria Lai, rinomata artista originaria di Ulassai scomparsa nel 2013. La mostra, curata da Gianni Murtas, sarà arricchita dalle opere di 23 artisti emergenti. (fr. l.)

