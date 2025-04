“Attraverso i nostri occhi” Murino (presto madre) per gli animali da salvare 

Caterina Murino si accarezza il ventre. «Sì», sorride, «sono incinta». E prima di tagliare il nastro della nuova mostra, “Attraverso i nostri occhi”, che ha fortemente voluto, dice: «Educherò questo bambino ad amare e rispettare gli animali della nostra preziosa Sardegna». E, a 48 anni, non è mai stata così bella.

Il progetto

Taglio del nastro ieri mattina per la mostra “Attraverso i nostri occhi” che sarà aperta al pubblico nel sottopiano del Palazzo Civico di via Roma a Cagliari (ingresso nel Largo Carlo Felice 2) a partire da sabato 26 aprile e visitabile fino a giovedì 8 maggio. L'esposizione, nata da un’iniziativa dell’attrice cagliaritana, racconta in un crescente mix di commozione e amore per gli animali, le storie raccolte dall'attrice isolana nel suo viaggio fra canili e gattili della Sardegna fatto nel luglio scorso.

«Un paradiso»

È stata la stessa Caterina Murino, affiancata dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, a presentare ieri mattina questa nuova avventura. «Sono cresciuta lontano dagli animali ma poi», spiega l’attrice, «ho scoperto un mondo meraviglioso. L’anno scorso abbiamo regalato 3 mila chili di crocchette ai rifugi e abbiamo avuto l'occasione di conoscere i volontari che dedicano tutto agli animali. Abbiamo raccolto tante immagini che si sono rivelate così forti dall'essere utili a raccontare e a sensibilizzare sui temi dei maltrattamenti o dell'abbandono degli animali. Voglio che la Sardegna non sia più nei titoli dei notiziari nazionali per le azioni violente verso gli animali. Dobbiamo cercare di far cambiare mentalità a tutti in modo che la Sardegna sia realmente quel paradiso di cui tutti parliamo ma che lo sia per tutti gli esseri viventi».

Un racconto toccante

Il racconto del viaggio fatto da Caterina Murino dal 24 al 30 luglio 2024 insieme al marito Edouard e ai fotografi Alessandra Cossu e Fabrizio Pinna descrive un'avventura vissuta attraversando 35 strutture tra canili, rifugi e volontari di strada in 23 diversi comuni, censendo oltre 4.800 animali (2.700 cani e 2.100 gatti). Oltre alle fotografie, la mostra presenta in anteprima un documentario visivo che ripercorre le tappe di questo viaggio e racconta l'incontro tra Caterina Murino e il popolo invisibile di chi si prende cura degli animali abbandonati. Un racconto toccante, crudo e pieno di umanità, destinato successivamente alla distribuzione su piattaforme digitali.E grazie alla collaborazione con l'Istituto italiano dei ciechi e ipovedenti di Nuoro, le immagini sono state tradotte in parole e raccolte in un libretto braille.

«Un grande lavoro»

«Questo è un percorso fotografico che mostra», è il commento del sindaco Massimo Zedda, «il lavoro di tantissimi volontari nei canili e gattili. In uno sguardo rivolto a maltrattamenti e abbandoni oltre che, in generale, agli atteggiamenti crudeli verso animali indifesi. L'amministrazione sta portando avanti tante iniziative a cominciare dall'individuazione di spazi e luoghi dove portare e lasciare liberi gli animali, con aree attrezzate sia nel territorio urbano che al Poetto dove è stato realizzato il primo spazio attrezzato per andare al mare con il cane. Tra le altre linee di intervento, stiamo pensando a investimenti, anche con l'aiuto di provati, per attrezzare un area che diventi un albergo per gli animali. Un problema molto sentito è che si deve andare molto distanti da Cagliari per trovare una struttura di questo tipo. Se invece trovassimo un luogo tra l’asse mediano e l’aeroporto non sarebbe male realizzare uno spazio che possa consentire alle persone di lasciare gli animali in custodia e poi proseguire verso l’aeroporto. Elemento che non solo garantirebbe un ulteriore servizio a tanti che in città sono proprietari di animali ma che contribuirebbe a evitare abbandoni».

Gli orari

La mostra sarà visitabile con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 compreso il primo maggio. Sarà possibile acquistare copia delle fotografie messe in mostra con l’intero ricavato che sarà destinato ai vari centri visitati nel corso del viaggio dall’attrice cagliaritana. (red. cult.)

