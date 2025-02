Attraversano la strada, investite due pensionate 

Doppio incidente ieri pomeriggio in città. Coinvolte due donne che attraversavano la strada, finite in ospedale in codice giallo. Il primo è avvenuto in via Convento dove una pensionata di 70 anni è rimasta ferita. A travolgerla la Citroen guidata da una ragazza. La pensionata attraversava la strada fuori dalle strisce. L’auto viaggiava a bassa velocità, la conducente non l’avrebbe vista anche a causa di altri mezzi posteggiati oltre una curva. Immediati i soccorsi prestati dall’automobilista e poi dal 118. La Polizia locale che ha avviato i rilevi in 3D. Poco dopo un’altra settantenne è stata investita sulle strisce pedonali in via Ballero dove la strada è rimasta bloccata.

