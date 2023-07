Attraversamento pedonale,  piovono proteste sui social 

Lamentele a Gonnosfanadiga per un attraversamento pedonale danneggiato che crea più di un problema a pedoni e automobilisti. Il dosso si trova in via Roma e lo scorso dicembre avrebbe causato la caduta di un’anziana. Le critiche via social sono state innescate da un post dell’ex consigliere di maggioranza Giovanni Pinna. «In attesa che il Comune riesca ad affidare la riparazione del dosso, che segnalai sia al settore tecnico quando ero in Consiglio prima di dimettermi, propongo a voi compaesani di non parcheggiarci sopra in questo modo le auto possono utilizzare la parte buona. Purtroppo, la burocrazia ha tempi molto lunghi ma non può essere una scusante visto che sono passati ormai due anni», ha scritto Pinna. ( jo. ce. )

