Attraversamenti rialzati, nuove richieste 

Le richieste si susseguono una dietro l’altra. Ogni giorno sono tantissimi i cittadini dei diversi quartieri che scrivono o telefonano all’ufficio traffico della Polizia locale per sollecitare la sistemazione degli attraversamenti pedonali rialzati. Perché quelli già sistemati, che pochi non sono, a quanto pare non bastano più.

Servono soprattutto nelle strade dove si spinge un po’ troppo il piede sull’acceleratore, dove non si rispettano i divieti e dove a rischio sono soprattutto i pedoni. Da via Polonia a viale Colombo, da via Porcu a via Garibaldi. E poi c’è il caso di via Fiume. Qui l’anno scorso erano stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, tutti e due nella prima parte della strada da piazza IV Novembre a via San Benedetto. Ma niente è arrivato nella parte verso il Poetto davanti ai Giardini di via Fiume dove era morto anche un ragazzo investito da un camion mente attraversava sulle strisce. Il Comitato di Quartello aveva fatto anche una petizione con allegata centinaia di firme ma niente si era risolto. Di recente la Polizia locale ha effettuato anche un sopralluogo per capire cosa si posso fare e adesso si aspettano eventuali sviluppi. Tante le richieste anche per i doppi stop negli incroci più pericolosi: nelle strade dove sono stati realizzati ormai da più di tre anni non si è avuto nemmeno un incidente, laddove invece erano all’ordine del giorno.

