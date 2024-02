Attraversamenti rialzati, nuove richieste 

Sono ventotto gli attraversamenti pedonali realizzati tra il centro urbano e il litorale, gli ultimi soltanto qualche giorno fa in via Leonardo da Vinci, ma non bastano. Le richieste che stanno arrivando all’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale sono tantissime. Tutti adesso vorrebbero i dossi da via Fiume, nell’ultimo tratto verso il Poetto, a via Polonia e poi via Giotto, viale Colombo e così via di seguito.Perché ad attraversare la strada si ha sempre più paura. Anche lo scorso anno sono stati numerosi i pedoni investiti mentre attraversavano sulle strisce. Diciannove in tutto a cui se ne aggiungono 14 caduti in tombini, chiusini, buche e così via. Gli attraversamenti più pericolosi restano quello di viale Colombo a pochi passi dalla rotatoria dove gli incidenti sono all’ordine del giorno, ma anche quello di via Porcu all’incrocio con via Marconi, di via Giotto e così via.

E sono tantissimi ancora i tombini pericolosi con le grate distrutte e i chiusini senza copertura. Uno di questi si trova ad esempio nel bel mezzo delle strisce pedonali in via Marconi mentre in via Cavour i pozzetti hanno le griglie distrutte e allargate dove il rischio di inciampare e finirci dentro è altissimi. A niente, per ora, sono serviti gli appelli per sostituirli.

