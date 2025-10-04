Attraversamenti rialzati, in viale Colombo ne manca uno 

Per la messa in sicurezza delle strisce pedonali in viale Colombo, quelle a pochi passi dal ristorante Arkè, c’era stata anche una raccolta di firme ma, almeno per ora, in quel tratto, l’attraversamento pedonale rialzato non è previsto.

Attraversare in quel punto ogni giorno e a tutte le ore, è un rischio altissimo, non solo perché le auto non si fermano a dare precedenza ai pedoni e spesso transitano ad alta velocità, ma anche perché sulle strisce alcuni incivili parcheggiano tranquillamente togliendo visibilità e costringendo a passare fuori dall’attraversamento.

«In base ai dati della Polizia locale», spiegano dal Comune, «quell’attraversamento non è pericoloso quanto altri che hanno priorità». Resta la speranza per il futuro. Nei giorni scorsi l’assessora alla viabilità Elisabetta Atzori ha preannunciato un futuro appalto dove potrebbe essere inserito anche questo punto. Intanto per ora restano i pericoli.

Gli attraversamenti rialzati saranno realizzati invece due in via Fiume davanti ai Giardini di via Austria, anche questi attesi da tempo, due in via Marconi, uno vicino alla basilica e uno all’altezza di via Volta e uno in viale Colombo tra via Perdabona e via Pessina. Si aggiungeranno agli altri 28 già realizzati in precedenza.

