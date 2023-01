Attraversamenti più sicuri, via ai lavori 

Forse per viale Colombo bisognerà aspettare ancora un po’, ma nel frattempo si corre ai ripari in altre strade. Sono cominciati ieri mattina i lavori per la realizzazione di altri cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Lo scopo è duplice: da un lato consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza, dall’altro indurre gli automobilisti a rallentare. L’intervento è inserito nell’appalto del rifacimento dell’asfalto in città e riguarda perciò le strade che nei mesi scorsi sono state al centro degli interventi. Per questo nell’elenco non figura il tratto pericolosissimo di viale Colombo, a pochi passi dalla rotatoria con via Marconi, dove gli incidenti sono all’ordine del giorno e dove non ci si ferma quasi mai a lasciar passare i pedoni. Il via ieri da via Fiume dove gli attraversamenti pedonali rialzati saranno due: uno di fronte alla scuola dell’infanzia, uno qualche metro più avanti.

La mappa

«Per quanto riguarda via Fiume» spiega l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu, «l’intervento riguarda il tratto di rettilineo fino a via Polonia e non quello verso il Poetto. Questo perché segue i lavori di bitumazione fatti precedentemente». Per quanto riguarda il secondo tratto verso il Margine Rosso erano state anche raccolte centinaia di firme per mettere in sicurezza le strisce pedonali, soprattutto dopo la morte di un giovane, qualche anno fa, falciato da un camion mentre attraversava la strada all’altezza dei Giardini di via Fiume.

Ieri si è partito con la prima fase, dopo avere grattato via il vecchio asfalto poi si procederà a sistemare la pavimentazione gommata.

«La collocazione degli attraversamenti», prosegue Casiddu, «è stata pianificata attentamente. Prima di tutto sono equidistanti e inoltre sono stati disposti laddove non ci sono allacci idrici, tombini o chiusini, perché avrebbero potuto creare problemi». Ecco quindi in via Della Musica i due attraversamenti all’altezza degli ingressi del parco, in via Don Giordi e all’altezza di via Parini e uno in via S’Arrulloni all’altezza di via Mozart, vicino alla scuola.