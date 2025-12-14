VaiOnline
Sestu.
15 dicembre 2025 alle 00:39

«Attraversamenti pedonali troppo vicini agli incroci» 

Strisce pedonali pericolose in varie zone di Sestu. Lo segnalano i cittadini e sul banco degli imputati c’è anche l’alta velocità tenuta da molti automobilisti, purtroppo proprio vicino agli attraversamenti pedonali ritenuti non in sicurezza.

Tra i punti più a rischio c’è anche quello di via Ottaviano, all’angolo con via Caracalla. «In questo tratto di strada l’attraversamento pedonale è pericoloso perché le strisce sono subito dopo un incrocio e vicino ci sono anche parcheggi che tolgono visibilità», spiega Fabio Angioni, un residente, «sono preoccupato perché ho un bambino piccolo e ogni volta attraversare è un terno a lotto».

Qualche centinaio di metri più in là c’è l’incrocio tra via Cagliari e via Monserrato: anche qui le strisce pedonali si trovano subito dopo una curva e proprio in questo punto qualche mese fa è stata anche investita una donna. La proposta dei residenti al Comune è quella di installare un attraversamento rialzato, oppure cancellare le strisce, e spostarle più avanti.

«Valuteremo attentamente queste segnalazioni e le misure per mettere in sicurezza questi punti», è la rassicurazione del vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita.

