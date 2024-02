Attraversamenti a rischio, ragazza travolta da un’auto sulle strisce 

Ennesimo incidente in via Marconi. Una ragazza che attraversava sulle strisce pedonali all’altezza del parco Matteotti, è stata travolta da un’auto e scaraventata a terra. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del 118 chiamata da alcuni passanti che hanno visto la donna dolorante. Per lei la probabile frattura del femore e problemi a una spalla. È stata portata all’ospedale per fare tutti gli accertamenti necessari.

Il problema purtroppo è sempre lo stesso e comune a tutte le zone della città: davanti alle strisce pedonali non ci si ferma, si procede a forte velocità e spesso nemmeno si guarda, impegnati invece a parlare al telefono o addirittura a mandare messaggi.Per questo sono sempre di più le richieste di attraversamenti pedonali rialzati perché inducano appunto a ridurre la velocità. punti più pericolosi restano quelli di viale Colombo, a pochi passai dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi, dove gli investimenti sulle strisce sono all’ordine del giorno. Qui non solo non ci si ferma e si passa correndo ma si parcheggia pure sopra le strisce e a bordo strada togliendo la visibilità. Rischi poi in via Fiume, in via Porcu e un po’ in tutte le strade.

