Attraversa sulle strisce e viene travolto da un’auto: 27enne finisce in ospedale 

Stava attraversando una strada del centro abitato di Sestu sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un’auto. A finire per terra un 27enne di Sestu, subito soccorso e accompagnato in ambulanza al Policlinico di Monserrato.

Corsa in ospedale

Il pedone è arrivato al Duilio Casula in codice giallo. Ha riportato ferite non gravi e le sue condizioni non hanno mai preoccupato il personale del 118. Ma il giovane è stato comunque sottoposto ai necessari accertamenti clinici, soprattutto per scongiurare il rischio di lesioni interne.

I rilievi

Alla guida dell’auto che ha investito il pedone c’era uno studente di Cagliari, di 22 anni, la cui posizione è adesso al vaglio dei carabinieri della stazione locale: i militari dell’Arma dovranno accertare la dinamica e le eventuali responsabilità del giovane. L’incidente si è verificato in via Monserrato. L'automobilista era al volante di una Fiat Punto e si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Immediata la chiamata al 118 e altrettanto rapidamente è arrivata l’ambulanza.

Nessuna denuncia

Quanto i carabinieri hanno raggiunto via Monserrato, hanno subito parlato con il 22enne alla guida della Punto e raccolto la sua versione dei fatti. Al momento non risulta che il giovane, visibilmente scosso, sia stato iscritto sul registro degli indagati. Prima di chiudere il verbale, i carabinieri attendono di conoscere con precisione i referti sanitari rilasciati dai medici del Policlinico sulla condizioni di salute del pedone investito.

