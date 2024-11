Attraversa la strada, pensionato travolto 

Un pensionato di 68 anni è rimasto ferito ieri sera in via Is Mirrionis, dopo che un’auto l’ha travolto mentre attraversava la strada. L’incidente è accaduto verso le 20 nel tratto in salita verso piazza d’Armi, di fronte alla sede del Cus Cagliari.

In pochi minuti è intervenuta un’ambulanza del servizio 118: l’equipaggio, dopo aver stabilizzato il paziente, l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità”, che dista solo poche centinaia di metri dal punto in cui il pensionato è stato travolto dall’auto, il cui conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi. L’equipaggio dell’ambulanza gli ha assegnato un codice rosso per dinamica, ma a quanto sembra il pensionato non era in pericolo di vita. È stato ricoverato.

In via Is Mirrionis è intervenuta anche una pattuglia della sezione Infortunistica della Polizia locale.

