VaiOnline
Viale Regina Margherita.
10 agosto 2025 alle 00:37

Attraversa la strada, pensionata travolta da un’auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha riportato un trauma cranico piuttosto serio, una pensionata che ieri mattina è stata investita da un’utilitaria mentre attraversava la strada in viale Regina Margherita. Subito soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza e da un medico del 118, la donna di settant’anni è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è arrivata come codice giallo: lesioni serie ma non in imminente pericolo di vita. Dopo le prime cure da parte dei medici dell’emergenza-urgenza del Brotzu, la pensionata è stata ricoverata in reparto, dove sarà assistita durante il percorso verso la guarigione.

L’incidente è accaduto ieri mattina in viale Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione Infortunistica del Comando della Polizia locale, la settantenne stava attraversando la carreggiata in un tratto dove non sono presenti le strisce pedonali.

L’ha notata ormai troppo tardi il conducente di una Toyota Yaris, che ha frenato per tentare di evitare di travolgerla, ma la manovra non è riuscita. Lo stesso uomo al volante ha prestato le prime cure alla settantenne travolta dall’utilitaria, in attesa che arrivassero i soccorsi da parte del personale sanitario del 118.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  