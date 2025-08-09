Attraversa la strada, pensionata travolta da un’auto 

Ha riportato un trauma cranico piuttosto serio, una pensionata che ieri mattina è stata investita da un’utilitaria mentre attraversava la strada in viale Regina Margherita. Subito soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza e da un medico del 118, la donna di settant’anni è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è arrivata come codice giallo: lesioni serie ma non in imminente pericolo di vita. Dopo le prime cure da parte dei medici dell’emergenza-urgenza del Brotzu, la pensionata è stata ricoverata in reparto, dove sarà assistita durante il percorso verso la guarigione.

L’incidente è accaduto ieri mattina in viale Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione Infortunistica del Comando della Polizia locale, la settantenne stava attraversando la carreggiata in un tratto dove non sono presenti le strisce pedonali.

L’ha notata ormai troppo tardi il conducente di una Toyota Yaris, che ha frenato per tentare di evitare di travolgerla, ma la manovra non è riuscita. Lo stesso uomo al volante ha prestato le prime cure alla settantenne travolta dall’utilitaria, in attesa che arrivassero i soccorsi da parte del personale sanitario del 118.

