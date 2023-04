Attraversa il Po a nuoto per scommessa e annega 

TORINO. Una scommessa o, come dicono gli investigatori, «una bravata». È morto così un diciottenne di origini marocchine, Oussama Cherkaoui, annegato nel Po nel centro di Torino. «Volete vedere che attraverso il fiume a nuoto?», avrebbe azzardato il giovane nella notte della vigilia di Pasqua. Il suo corpo è stato ripescato ieri mattina vicino al punto nel quale era scomparso. Oussama Ckerkaoui si era tuffato sabato notte, intorno all’una. Era ai Murazzi, Lungo Po Diaz, in compagnia di due amici, anche loro di origine straniera, quando aveva lanciato la sfida. Si era tolto le scarpe e il giubbotto, con dentro il portafoglio con i documenti, e si era buttato nelle acque fredde del fiume scomparendo. Gli amici, non vedendolo più, avevano lanciato l'allarme ed erano scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, anche con un drone e un elicottero, ma senza successo. Il corpo è stato recuperato quasi due giorni dopo dai sommozzatori in un punto dove l’acqua, nonostante il periodo di siccità, è comunque alta. Oussama era diventato maggiorenne il primo marzo. Era ospite della cooperativa sociale “Difesa Fanciulli Onlus”, che si occupa degli adolescenti in situazioni di fragilità, come quella dei migranti minorenni che arrivano in Italia non accompagnati.

