Attraversa il fenicottero, auto in coda 

Un fenicottero attraversa tranquillamente la strada in viale Colombo, all’altezza del ponte che attraversa lo stagno di Molentargius, e il traffico si blocca con tutte le auto che si mettono pazientemente in coda il tempo sufficiente a consentirgli di completare il percorso in sicurezza.

Una scena da cartolina immortalata lunedì mattina dalla macchina fotografica di Pierluigi Mattana, fotografo quartese che ha pubblicato su Facebook l’immagine accompagnata da un simpatico titolo: “Fenicottero indisciplinato blocca il traffico in viale Colombo a Quartu Sant'Elena”.

Una foto bellissima e suggestiva, che ricorda molto da vicino uno scatto fatto in piena pandemia e subito diventato virale: quella volta – era l’aprile del 2020 - il fenicottero era stato immortalato al tramonto dal fotografo Mauro Marroccu mentre attraversava un viale Marconi deserto per via del rigidissimo lockdown. Un’immagine potentissima ed evocativa, così come quella catturata dall’obiettivo di Mattana tre anni dopo, quando la vita di tutti ha fortunatamente ripreso a scorrere senza più zone rosse e chiusure.

