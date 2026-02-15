VaiOnline
La riqualificazione.
16 febbraio 2026 alle 00:30

Attorno all’università è pronto a rinascere un polmone verde  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tra i punti di forza ci sono sicuramente gli undici parchi urbani e le aree umide. Ma poi anche la disponibilità di aree verdi in città per ogni abitante (misurata in metri quadrati, oltre 40). Quindi, gli oltre ottocentomila metri quadrai di prato e le essenze spartitraffico con specie autoctone come mirto e rosmarino, che con un effetto diretto sull’inquinamento perché mitigano l’impatto del traffico e del consumo di suolo. A tutto questo si aggiunge il nuovo piano urbanistico comunale che rappresenta un investimento collettivo per una Cagliari più verde. Sullo sfondo, il progetto per la riqualificazione dell’area verde all’interno del polo universitario di viale Sant’Ignazio, via Don Bosco e viale Merello (finanziato con due milioni da parte della Regione). Un intervento che contribuisce a sviluppare la relazione tra i vari edifici con le aree naturali, attraverso la valorizzazione e messa in connessione delle risorse culturali e ambientali, la riqualificazione delle aree verdi oggi in disuso, con la costruzione di nuove interconnessioni con quelle esistenti, come l’Orto dei Cappuccini e l’Orto Botanico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 