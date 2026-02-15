Attorno all’università è pronto a rinascere un polmone verde  

Tra i punti di forza ci sono sicuramente gli undici parchi urbani e le aree umide. Ma poi anche la disponibilità di aree verdi in città per ogni abitante (misurata in metri quadrati, oltre 40). Quindi, gli oltre ottocentomila metri quadrai di prato e le essenze spartitraffico con specie autoctone come mirto e rosmarino, che con un effetto diretto sull’inquinamento perché mitigano l’impatto del traffico e del consumo di suolo. A tutto questo si aggiunge il nuovo piano urbanistico comunale che rappresenta un investimento collettivo per una Cagliari più verde. Sullo sfondo, il progetto per la riqualificazione dell’area verde all’interno del polo universitario di viale Sant’Ignazio, via Don Bosco e viale Merello (finanziato con due milioni da parte della Regione). Un intervento che contribuisce a sviluppare la relazione tra i vari edifici con le aree naturali, attraverso la valorizzazione e messa in connessione delle risorse culturali e ambientali, la riqualificazione delle aree verdi oggi in disuso, con la costruzione di nuove interconnessioni con quelle esistenti, come l’Orto dei Cappuccini e l’Orto Botanico.

