«Attorno al mondo per ritrovare il mio sorriso» 

Un uomo di 59 anni con i suoi fantasmi, su una barca di 50 piedi e 23 anni d’età, contro le invincibili forze della natura. Una sfida impossibile? Forse. Ma Andrea Mura non aveva scelta. Se voleva tornare a vivere, tornare quello che era prima che la scellerata decisione di candidarsi alle elezioni politiche lo catapultasse in un mondo troppo lontano dal suo per potercisi raccapezzare, doveva partire. La Global Solo Challenge, la regata più dura del mondo (al pari della più celebre Vendée Globe), che richiede ai velisti di navigare in solitaria per 27 mila miglia marine, senza mai fermarsi, senza assistenza, era ciò che serviva. Una sfida al limite delle forze, da affrontare affidandosi alla clemenza degli dei del mare. E Mura più volte nei suoi video inviati dall’oceano ha dialogato con Nettuno, a volte interpretandolo lui stesso.

Che tipo di paura si prova?

«Quando arrivano onde di setto-otto metri, diventano pericolose, non riesci a gestirle. Decidono loro il tuo destino: certi frangenti hanno distrutto l’abitacolo, rivoltato tutto come un uovo nel tegame. Sono onde incrociate, è come essere tamponati di lato all’improvviso in auto. Non puoi difenderti e questo ti spaventa. Basta un’onda tra mille che riesci a dribblare a distruggerti. Ancora mi domando come ha fatto la barca a resistere, forse un’altra di sarebbe rotta. Vento di Sardegna è una roccia».

Ha temuto di non riuscire ad arrivare a La Coruna?

«Sì, perché è un attimo che cada l’albero, un timone. Ho avuto problemi di corrente per un dado che si era allentato. Una sciocchezza può compromettere tutto. La barca non era stata preparata perché non c’era stato tempo e le avarie sono capitate nelle cose non controllate. Il rischi di non finirla erano alti».

Navigare per 120 giorni significa anche 120 notti…

«La notte riuscivo a dormire, a parte qualcuna, per fortuna. Quando senti bene la barca magari rallenti un po’ per preservare te e lei, non essendo al controllo».

Freddo fame, sonno, stanchezza: cosa ha patito?

«La nostalgia di casa. Forse la barca non era pronta, ma anche io non lo ero».

Perché è voluto partire a tutti i costi?

«Ne avevo bisogno come di una terapia. Dovevo lasciarmi tutto alle spalle e questa era la medicina per guarire. Per ciò quando Nannini mi ha chiamato gli ho detto di sì. È stata la mia chemio».

Era davvero così grave?

«Sì, molto grave, non mi vergogno a dirlo. Avevo perso la voglia di vivere, non mi godevo la famiglia, ero nervoso, insofferente, arrogante. Ho subito un linciaggio e anche lo psicologo mi ha spiegato che se non lo risolvi ti porta alla rovina. Serviva qualcosa di altrettanto estremo e più di questo non c’è. Sapevo da altre esperienze che quando torni hai voglia di vivere, di fare. Non stavo bene ta la gente, non ero a mio agio ero in crisi depressiva e me ne rendevo conto. Adesso mi sento bene, ma già la cura era finita da un po’ dovevo solo arrivare. Mi sono ripreso il sorriso che mi avevano tolto».

Vento di Sardegna è al secondo giro del mondo: come si è comportato, 23 anni dopo?

«Non ha una “cricca”, l’ho ispezionata. Potrebbe ripartire fra poche settimane con le stesse vele. È una grande soddisfazione aver fatto il giro del mondo con le mie vele che si sono comportate benissimo. Il fiocco si è rotto tra Sudafrica e Australia per un mio errore e, pur strappato, ha fatto il resto del percorso».

Capo Horn: è stato il momento più complicato?

«No, ma l’ho vissuto come una svolta, la fine dell’incubo che era il southern . Poter mettere la prua a nord verso casa, verso temperature più umane. La tempesta era finita, ero contento, stavo svoltando l’angolo e tornando a casa. In realtà la peggiore tempesta è stata al largo del Brasile: terrificante ho rischiato la barca e anche di più».

Nel suo ultimo messaggio ha parlato di amore e rispetto: ma lei si sente rispettato?

«Sì, ho parlato di amore e rispetto, le due parole chiave. Il racconto di questo viaggio è infinito ma queste due parole lo riassumono. Oggi mi sento rispettato e vorrei godermi tutto, accetterò gli inviti con gioia, voglio riprendermi ciò che mi era stato tolto. E starà a me fare tesoro di questa esperienza, gli insegnamenti, il prezzo di questa regata che ha preso tanto ma come tutte le cose ha anche dato tanto».

Si sente più il quinto italiano a compiere questa impresa o il primo sardo?

«Il primo sardo! Siamo una terra millenaria, non siamo un’isola come le altre, la storia dice che fuggiamo dalle coste per ritirarci all’interno. Il mio orgoglio è aver dimostrato che siamo anche noi navigatori».

