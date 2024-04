Attori per caso: «Qui sei chi vuoi» 

Sono donne e uomini dai 50 ai 70 anni. Impiegati, pensionati, professionisti. Ma possono cambiare identità, diventare qualcun altro. È la magia del teatro. Quella che oltre cento sestesi hanno scoperti partecipando al corso di improvvisazione teatrale organizzato dall’Università della terza età (Utes). In cattedra Giulia Loglio. Successo totale: «Siamo partiti a ottobre 2023 e abbiamo registrato tantissimi iscritti, tanto che abbiamo dovuto fare due classi, con più di 40 persone», spiega Loglio.

L’improvvisazione

Regola numero uno: non ci sono copioni: «Tutto è basato sull’improvvisazione. È liberatoria, aiuta a conoscersi, a riconoscere e gestire le emozioni, stimola la fantasia e la creatività individuale e di gruppo, permette di risolvere qualunque problema in scena e permette una creatività totale». Così, ci si può ritrovare a interpretare qualsiasi ruolo, su stimolo del pubblico: «Sono iscritta all’Utes dalla pensione», racconta Maria Grazia Concu, 73 anni, «e il teatro tiene sveglia la mente. Giulia è bravissima, tira fuori da ciascuno di noi sicurezza e talento. Io ho interpretato un primo appuntamento, anche se davanti a me c’era una donna. Per improvvisare usiamo le nostre esperienze, conoscenze, emozioni. Il pubblico si è divertito. C’è chi è timido, e qui si impara anche ad esporsi un po’ di più».

Le storie

Come Mario Demontis, 60 anni: «Sono un tipo taciturno, introverso. Le lezioni sono molto interessanti, stiamo insieme, chiacchieriamo, ci esercitiamo, usiamo l’inconscio. Cerchiamo di improvvisare e questo ci aiuta anche a conoscerci meglio. Io in scena ho dovuto pensare di essere su un’isola deserta, creare con l’immaginazione l’ambiente intorno a me. Un modo anche per liberare il proprio spirito». Entusiasta anche Lucia Salis, 60 anni: «Non arrivi preparato. Parti dagli stimoli del pubblico, è una cosa bella anche se mette un pochino d’ansia. Io ho fatto un duo, dovevamo rappresentare la nascita di un nuovo amore. Eravamo due donne, ma a teatro puoi essere chi vuoi».

La maestra

Giulia Loglio, 50 anni, è nata a Brescia ed è arrivata a Sestu nel 2018 per una rappresentazione su Emanuela Loi. «La Sardegna con le sue luci e i suoi colori mi ha stregato e così ho mollato casa, due figli grandi e lavoro. Peccato che al momento manchino spazi abbastanza grandi per il teatro». In estate però è previsto l’inizio dei lavori per costruire il nuovo teatro, voluto del Comune, al posto della vecchia sede Avis in via Gorizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA