Attori e detenuti, pranzo di Natale in carcere 

La tavola è già imbandita, in cucina c’è fermento, alcuni ragazzi sono indaffarati tra pentole e pentoloni a preparare le ultime pietanze da servire, altri si cimentano in balli con le operatrici e le volontarie del carcere.

Festa in carcere

A guidarli – nella sala polivalente ricca di addobbi natalizi - la musica di Benito Urgu e Rossella Faa, ospiti d’eccezione insieme a Ottavio Demontis, vice campione mondiale di apnea. Con qualche giorno d’anticipo all’istituto penitenziario di Quartucciu – in concomitanza con altre 29 carceri italiane - è arrivato il Natale de “L’altRa cucina… per un pranzo d’amore”, l’iniziativa promossa dall’associazione Prison fellowship Italia onlus (Pfit), in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo, la Fondazione Alleanza del RnS e il ministero della Giustizia. Quella di quest’anno è stata un’edizione particolare de “L’altRa cucina”, che festeggia i dieci anni dal primo pranzo di Natale a Rebibbia, dove è nato l’evento e, il carcere di Quartucciu è - oggi - l’unico tra quelli sardi a far parte dell’iniziativa.

Il progetto

«La nostra associazione entra nelle carceri italiane con i suoi progetti», spiega Andrea Paderi di Prison fellowship Italia onlus, «siamo sotto Natale e abbiamo il desiderio di stare con i ragazzi, per condividere con loro momenti di simpatia e spensieratezza. Troviamo il modo di stare tutti insieme come una grande famiglia, prenderci per mano e per passare una mattina gioiosa».

Ai fornelli lo chef del Cagliari Calcio, William Pitzalis con la sua brigata de “L’Accademia del gusto” e Andrea Paderi. Alcuni ragazzi e anche qualche agente della penitenziaria sono stati reclutati per aiutare gli chef a preparare il menù che comprendeva, tra l’altro, risotto di Oristano con purpuzza, brunoise di verdure, chips di zucca, fonduta di pecorino e granella di mandorle tostate. E poi stracotto di vitellone al cannonau con patate quartesi e carciofi sulcitani. E per chiudere in dolcezza i pandori del pasticcere Ditrizio accompagnati da una delicata crema vellutata alla vaniglia.

I ragazzi

«Oggi ho solo guardato, ma io lavoro sia in cucina che in falegnameria, mi piacciono entrambi i lavori», racconta Luca (nome di fantasia, come quelli degli altri detenuti minorenni), 16 anni, mentre prova a imparare i passi di un lento, «qui è diverso da altre carceri, si fanno tante attività ogni giorno. Sinceramente? Io mi diverto e sto bene. Vedi, oggi è una giornata bellissima». Andrea è un po’ più grande e negli ultimi due giorni ha lavorato gomito a gomito con chef professionisti. «Ho tagliato anche la carne d’agnello eh», dice con orgoglio, «perché nei primi per i ragazzi di religione musulmana non possiamo mettere il maiale, quindi c’è una piccola variante». Lorenzo è uno dei più piccoli, lo guarda e gli dice: «Io aiuto mangiando e vediamo se è davvero buono», sorride, mentre Benito Urgu cerca di attirare l’attenzione su di lui con le sue intramontabili barzellette.

«Un’emozione bellissima» spiega poi il comico sardo, «mi sono trovato a scherzare, parlare, discutere con questi ragazzi e quando ti ritrovi a condividere una giornata con loro, tutto quello che hanno alle spalle scompare. Ti accorgi che sono dei figli che hanno avuto disagi e fragilità. Ho trovato ragazzi pieni di amore e di tutto quello che non mi aspettavo. Ringrazio chi mi ha invitato e quando c’è bisogno vorrei essere sempre presente».

