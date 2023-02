Attore nei panni del bisnonno  

Si può sognare di diventare attori e registi anche in un piccolo paese. Questo è l’esempio che dà e che vuole portare a Fonni, suo paese d’origine, Pasquale Grecu, 30 anni, attore e regista. Da poco ha esordito con la sua prima regia teatrale con uno spettacolo che nasce grazie a Fonni e per Fonni, “Cara mamma”. Il titolo riprende l’incipit delle numerose lettere spedite dal fronte da suo bisnonno, Stefano Duras, durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi sono la stoffa che compone l’ampia tela di una pièce teatrale che girerà in Sardegna e Nord Italia, dopo aver esordito a Fonni a dicembre con repliche la settimana scorsa e, incontro tra i più importanti, lunedì con gli studenti delle Medie di Fonni.

L’esordio

«Ho iniziato a lavorare su queste lettere quando avevo 17 anni, incuriosito da quella cassa militare che mio bisnonno aveva portato con sé dalla guerra, quella dove teneva i documenti più importanti - spiega Pasquale Grecu - Oggi costituiscono il mio primo lavoro da regista, che ripercorre le tappe del tenente Stefano Duras al fronte».

Dalla storia di un uomo riservato, che non ha mai parlato di quanto gli è accaduto in guerra, dove fu ferito, il giovane regista e attore fonnese tesse un monologo teatrale, da lui stesso interpretato, che riguarda tanti uomini ancora oggi costretti al fronte.

«Sono partito dopo il diploma per studiare al Dams di Bologna - spiega - Qui son stato folgorato dal teatro e, contestualmente all’università, ho studiato alla Scuola di Teatro Colli diretta dal maestro Emanuele Montagna, diplomandomi come attore. Per cinque anni ho lavorato in Inghilterra in serie tv nazionali e film indipendenti. Ma quando tornavo a Fonni, la prima tappa era la casa di mio bisnonno, per leggere le lettere o farmi raccontare aneddoti».