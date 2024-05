«Atto vile e antidemocratico» 

Grande preoccupazione e unanime condanna per il vile gesto da parte dei tre candidati alla carica di sindaco di Bosa che, proprio qualche ora prima dell’incendio, in Municipio avevano depositato le liste in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Da tutti arriva l’auspicio che la campagna elettorale non venga turbata e che da qui al voto il clima possa rimanere sereno.

Le reazioni

Alessandro Campus che guida la lista “Cambia Bosa cambia” definisce l’attentato «un fatto molto grave, mai capitato a Bosa, sempre lontana da certe dinamiche – sostiene - ancor più preoccupante perché messo in atto in prossimità delle consultazioni amministrative. Voglio sperare che le questioni politiche e amministrative non c’entrino nulla, diversamente il fatto sarebbe ancora più grave». Anche Alfonso Marras, consigliere regionale e candidato sindaco del raggruppamento “Bosa cambia” parla di «atto riprovevole estraneo alla nostra città da sempre nota come luogo pacifico e rispettoso. Spero si tratti di un episodio isolato, auspico che vengano presto trovati i responsabili di tale gesto ignobile - sottolinea Marras- mi auguro che la campagna elettorale appena iniziata si svolga all’insegna della serenità e rispetto reciproco». In sintonia il leader della lista “Bosa noi ci siamo” Giuseppe Ibba, candidato alla fascia tricolore: «Massima solidarietà e condanna assoluta del gesto- afferma - ci auguriamo tutti che i responsabili vengano immediatamente individuati». Per l’opposizione in Consiglio comunale, interviene la consigliera di Fratelli d’Italia Rosalia Acca. «Da cittadina e amministratrice non posso che condannare questo gesto di inciviltà – sostiene - il cui senso è intimidire l’azione politica e amministrativa dell’Ente, di chi lo rappresenta e di chi ogni giorno vi esercita la propria funzione lavorativa nel rispetto della legalità». Dura condanna anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «La coincidenza con la presentazione delle liste fa presumere che si tratti di un atto dimostrativo di dissenso. Ma in un paese civile le elezioni sono la più alta espressione della sovranità popolare che si esprime con la partecipazione elettorale e non con atti vigliacchi messi a segno durante la notte. Esprimo la massima vicinanza al sindaco, agli amministratori e all’intera cittadinanza».

