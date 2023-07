Atto vandalico in pieno centro: bruciata la Venere degli Stracci  

Napoli. È rimasto solo uno scheletro in ferro. Della Venere degli Stracci, nel cuore di Napoli, di prima mattina non c’era più nulla. È finita così, in cenere, dopo neanche 15 giorni, l’opera di Michelangelo Pistoletto. E l’artista che l’ha realizzata dice: «La società stracciona lì ha preso il sopravvento». L’assessore alla Legalità del Comune di Napoli ed ex questore della città, Antonio De Iesu, ha detto inizialmente che «è stato un atto vandalico». E ieri pomeriggio è stato fermato un 32enne senza fissa dimora, sospettato di essere l’autore del rogo che ha ridotto in cenere l’opera. Il sindaco Gaetano Manfredi si è detto sgomento per l’accaduto. Ma una cosa l’ha messa sin da subito in chiaro: «Napoli reagirà e la Venere sarà rifatta».

