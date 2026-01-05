VaiOnline
Teti.
06 gennaio 2026 alle 00:07

«Atto inspiegabile: chi sa, parli» 

Antonella Mura ha perso le tre auto di famiglia nel raid di Santo Stefano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ci hanno lasciato sul lastrico». Lo dice Antonella Mura, operatrice sociosanitaria di 51 anni, di Teti che la notte del 26 dicembre ha visto andare in fumo la propria auto, quelle del figlio Lorenzo e del marito Felice, parcheggiate davanti all’abitazione in via Dante. Un attentato incendiario attorno alle 2.50, arginato solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro. Il fatto ha suscitato lo sdegno di una comunità ancora incredula per l’accaduto. Proseguono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Compagnia di Tonara.

In casa

«Non troviamo una motivazione davanti a un gesto così barbaro e vile - dice Antonella Mura - abbiamo sempre lavorato sodo, senza fare del male a nessuno. Vedere le nostre auto avvolte dalle fiamme ci ha lasciato increduli. Teti è un paese di persone laboriose. Tutto ciò non è ammissibile». Gli inquirenti sperano di raccogliere elementi utili dalle immagini delle telecamere presenti sul posto. «Nonostante l’ora, ero sveglia per accudire mio padre - prosegue Mura -. Quella che sembrava una sera come tante altre, ha preso un epilogo diverso quando dalla porta d’ingresso ho visto provenire un fascio di luce. Una volta usciti all’esterno non abbiamo potuto fare altro che assistere impotenti all’incendio. Ormai tutto era perso e nemmeno l’estintore o la pompa dell’acqua ci avrebbero aiutato».

I pericoli

Mura parla di «fallimento per tutta la collettività». Aggiunge: «È assurdo che accadano ancora certi episodi che gettano fango sui nostri paesi. Se il rogo non fosse stato arginato avrebbe potuto raggiungere la condotta del gas e mettere in pericolo l’intero vicinato, dove vivono diversi anziani e persone fragili». La donna non perde la speranza nelle forze dell’ordine e nei compaesani. «Le utilitarie erano assicurate e malgrado i mille disagi col lavoro ci rialzeremo - dice -. Abbiamo massima fiducia nei carabinieri che ci stanno assistendo in un momento difficile che ci ha visto concludere l’anno nel peggiore dei modi. Confidiamo nella giustizia, con l’auspicio che chi ha sbagliato paghi ed eventuali testimoni possano parlare e aiutare gli inquirenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas