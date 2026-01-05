«Atto inspiegabile: chi sa, parli» 

«Ci hanno lasciato sul lastrico». Lo dice Antonella Mura, operatrice sociosanitaria di 51 anni, di Teti che la notte del 26 dicembre ha visto andare in fumo la propria auto, quelle del figlio Lorenzo e del marito Felice, parcheggiate davanti all’abitazione in via Dante. Un attentato incendiario attorno alle 2.50, arginato solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro. Il fatto ha suscitato lo sdegno di una comunità ancora incredula per l’accaduto. Proseguono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Compagnia di Tonara.

In casa

«Non troviamo una motivazione davanti a un gesto così barbaro e vile - dice Antonella Mura - abbiamo sempre lavorato sodo, senza fare del male a nessuno. Vedere le nostre auto avvolte dalle fiamme ci ha lasciato increduli. Teti è un paese di persone laboriose. Tutto ciò non è ammissibile». Gli inquirenti sperano di raccogliere elementi utili dalle immagini delle telecamere presenti sul posto. «Nonostante l’ora, ero sveglia per accudire mio padre - prosegue Mura -. Quella che sembrava una sera come tante altre, ha preso un epilogo diverso quando dalla porta d’ingresso ho visto provenire un fascio di luce. Una volta usciti all’esterno non abbiamo potuto fare altro che assistere impotenti all’incendio. Ormai tutto era perso e nemmeno l’estintore o la pompa dell’acqua ci avrebbero aiutato».

I pericoli

Mura parla di «fallimento per tutta la collettività». Aggiunge: «È assurdo che accadano ancora certi episodi che gettano fango sui nostri paesi. Se il rogo non fosse stato arginato avrebbe potuto raggiungere la condotta del gas e mettere in pericolo l’intero vicinato, dove vivono diversi anziani e persone fragili». La donna non perde la speranza nelle forze dell’ordine e nei compaesani. «Le utilitarie erano assicurate e malgrado i mille disagi col lavoro ci rialzeremo - dice -. Abbiamo massima fiducia nei carabinieri che ci stanno assistendo in un momento difficile che ci ha visto concludere l’anno nel peggiore dei modi. Confidiamo nella giustizia, con l’auspicio che chi ha sbagliato paghi ed eventuali testimoni possano parlare e aiutare gli inquirenti».

