«Atto grave e vile che ferisce tutto il paese» 

Un paese scosso e compatto, dopo una lunga notte di paura. Il sindaco di Ottana, Franco Saba, stringe mani e legge un’infinità di messaggi. La sua comunità gli dà forza, lo invita a non mollare dopo l’avvertimento arrivato con le tenebre e firmato con l’esplosivo. Intanto, il prefetto di Nuoro, ieri mattina tra i primi ad arrivare a Ottana, ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per domani, alle 10.30.

«Quello che è successo è un fatto gravissimo e ho espresso la massima vicinanza al primo cittadino del paese - ha detto Giancarlo Dionisi -. Domani faremo il punto della situazione, ma posso dire che questa non è una zona calda: l’ultima bomba ai danni di un amministratore risale al 2010, si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno. Naturalmente faremo i nostri approfondimenti sia per giungere al più presto a una soluzione del caso, sia per capire cosa cova in paese dietro questo attentato». Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, mostra vicinanza al collega Franco Saba: «Il gravissimo atto intimidatorio, perpetrato contro il municipio di Ottana, è un vile attacco non solo all’amministrazione del paese ma alla comunità nel suo insieme. Dobbiamo rimanere uniti». Il neo consigliere regionale, Giuseppe Dessena: «L’atto vile di cui è stata vittima la comunità di Ottana è l’ennesimo atto violento, di gravità inaudita, che mina profondamente l’esercizio della democrazia». Diretti i vertici del Gal Barbagia: «La violenza non appartiene alla cultura del nostro territorio». ( g. l. )

