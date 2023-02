Atto aziendale presentato in Municipio 

Dopo l’approvazione definitiva da parte della Regione, il direttore generale della Asl ha presentato ieri il nuovo atto aziendale della Asl n. 3.Nell’aula consiliare del Comune di Nuoro si è svolto un incontro tra la direzione strategica aziendale, che il dg Paolo Cannas ha rimarcato essere unica sebbene composta da quattro figure apicali (assieme a lui il direttore amministrativo Francesco Pittalis, quello sanitario Serafino Ponti e quello dei Servizi sociosanitari Gesuina Cherchi) e i primari e direttori dei servizi aziendali: un faccia a faccia in cui l’Azienda ha illustrato il fondamentale strumento di governance e di pianificazione socio-sanitaria.

«L’atto aziendale - ha spiegato Cannas - è vocato alla medicina territoriale e di prossimità (e l’assistenza e la cura dei pazienti nel loro domicilio). Nel nostro progetto il vero valore aggiunto sono le risorse umane. La vera sfida per l’Asl 3 sarà quella di non farsi trovare impreparati per la gestire della “cronicità” sul territorio. E a questo stiamo lavorando, grazie alle innovazioni della telemedicina e della tele-assistenza per Pdta (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) specifici come per lo scompenso cardiaco, per la Broncopneumopatia cronica ostruttiva- Bpco e per il diabete». Il 7 marzo incontro a Sorgono con i sindaci del territorio. (g. pit.)

