Attivo lo sportello digitale per districarsi tra Spid e Cie 

Inaugurato ieri, nella sede della Città Metropolitana in viale Ciusa, lo sportello di supporto ai cittadini – specie i più anziani, in difficoltà a districarsi nel mondo di password e spid - per l’utilizzo dei servizi digitali. A occuparsene saranno quattro giovani inseriti grazie al Servizio civile Digitale che saranno a disposizione per rispondere a domande sull’attivazione e l’utilizzo dello Spid, della Carta di identità elettronica (CIE), del pagoPA e della AppIO.

«Il Servizio civile digitale è stato finanziato dal Pnrr – ha spiegato Carla Cherchi, coordinatrice dell’Ufficio Servizio civile universale -. È un programma sperimentale che realizziamo insieme al Comune di Cagliari e a quello di Sinnai; ci sono due figure: i facilitatori digitali e gli educatori digitali. I primi si occupano dello Sportello, quindi facilitano l’utente a conoscere e applicare gli strumenti che la pubblica amministrazione ha in campo per interagire con il pubblico. Gli educatori digitali invece produrranno podcast su questi temi, anche con la collaborazione di Unica Radio: come fare lo Spid, cos’è pagoPA; con il presupposto che ci sono persone che usano i social e quindi possono usufruirne. In futuro faremo anche incontri nei Comuni, con l’utenza più debole».

Il sindaco metropolitano, Paolo Truzzu, ha commentato: «Siamo orgogliosi di aver attivato questo Sportello che darà a quattro giovani un’opportunità di formazione professionale e crescita personale e consentirà di includere digitalmente quei cittadini che non usufruiscono dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in particolare gli anziani».

Il delegato alla Pianificazione, Umberto Ticca, aggiunge: «Il nuovo servizio è rivolto a tutti i cittadini del territorio metropolitano e invitiamo pertanto anche le singole amministrazioni a promuovere questa opportunità nei propri comuni».