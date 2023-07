Attivo lo spazio giovani di via Melibodes: «Un punto di riferimento per gli under 35» 

Lo spazio giovani di via Melibodes apre ufficialmente le porte: lo sportello, inaugurato una settimana fa, è attivo da ieri nel centro comunale del Margine Rosso. Promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e generazionali, l’ufficio è uno spazio pubblico e gratuito di ascolto rivolto alla popolazione quartese under 35 anni residente nel litorale.

Fra le attività previste c’è l’orientamento al lavoro e agli studi, l’elaborazione di curriculum, l’informazione relativa a viaggi studio, volontariato all’estero e programmi Erasmus. Non solo: verranno organizzati corsi, eventi, esperienze culturali, volontariato sociale, culturale e ambientale. Nei prossimi giorni si replica con l’apertura dello spazio giovani inaugurato in via Zara, davanti a piazza Sant’Elena.

«Vorremmo che questi centri diventassero dei piccoli hub per i giovani della nostra città, ovvero dei punti di riferimento per un ampio target, riferibile alla cittadinanza inclusa tra i 14 ai 35 anni, che merita attenzioni e modalità specifiche in base alle rispettive fasce d’età», evidenzia l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. (f. l.)

