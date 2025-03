«Attivo il Piano di sorveglianza» 

«L’influenza aviaria è una malattia virale causata da ceppi di virus del gruppo A dell’influenza; questi virus sono suddivisi in due gruppi, i virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e i virus dell’influenza a bassa patogenicità (LPAI), spiega Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Con test sierologici e virologici si può tipizzare il sierotipo del virus per stabilirne la sua patogenicità».

«Nell’ultimo trimestre del 2024», prosegue il medico, «sono aumentati i casi di influenza aviaria negli animali selvatici e domestici. Preoccupa assai il riscontro del virus nei suini, interessati dal ceppo virale A/H5N1, perché i suini possono venire co-infettati da diversi tipi di virus influenzali che, adattandosi, potrebbero acquisire la capacità di diffondersi ad altre specie, uomo compreso. I virus dell’influenza A, per le diverse combinazioni che possono assumere le due proteine presenti sulla loro superficie, emoagglutinina (H) e neuraminidasi (N), sono virus molto mutevoli. I sottotipi H1N1 e H3N2 sono attualmente i più comuni a interessare l’uomo. Mentre il sottotipo H5N1, che è altamente infettivo negli uccelli selvatici e domestici, è sorvegliato speciale per la possibilità di infettare occasionalmente anche gli esseri umani, nei quali può raggiungere un tasso di letalità (numero di morti in percentuale rispetto al numero di casi) di circa il 50%.»

«Tuttavia», mette in evidenza Coghe, «le infezioni aviarie nell’uomo sono sporadiche e le persone tutt’oggi contagiate sono state quelle esposte a contatto diretto con animali infetti o con le loro secrezioni e non è mai stato documentato il contagio da uomo a uomo. In Sardegna, al momento, la situazione è di basso rischio e non si sono registrati casi di positività al virus; tuttavia, considerato il reservoir animale da cui il virus proviene e l’habitat naturale dell’Isola, preoccupa la possibilità che questo virus possa, passando dai volatili ai suini, con le modalità poco sopra accennate, favorire la creazione di virus mutati e molto pericolosi anche per l’uomo». «In Italia», precisa lo specialista, «è attivo il Piano nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria e la sorveglianza dei virus negli animali è affidata ai Servizi Veterinari e IZS. Ai nostri cittadini l’onere di collaborare segnalando ai servizi veterinari la presenza di uccelli selvatici morti e aderire alle campagne di vaccinazione contro l’influenza».