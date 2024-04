Attività sportive e barbecue nel parco comunale 

Con la bella stagione alle porte si cominciano a organizzare iniziative all’aperto. L’amministrazione comunale pensa di adibire una parte dell’ampio parco comunale ad area picnic, con annessi due barbecue per consentire ai cittadini di dilettarsi con familiari e amici nella cottura dei cibi e nella condivisione di momenti all’aria aperta. Ma non solo: per incentivare l’attività sportiva all’aperto in piazza Bologna verrà realizzato uno spazio dotato di una porta per calcetto e di un altro con un canestro da basket.

Parla dei progetti la sindaca Monica Cadeddu: «Questi due interventi sono volti alla socializzazione e alla promozione di attività all’aria aperta. Con l’arrivo della bella stagione si potrà fruire di aree più attrezzate dislocate in diversi punti del paese. Vogliamo rendere Decimo a misura di cittadino qualsiasi età abbia, proponendo spazi valorizzati e accoglienti. Non solo le grandi opere ma anche i piccoli interventi migliorano le opportunità di svago».

«Il nostro intento - chiude il consigliere Luca Littera - è offrire più servizi ai cittadini. C’è anche il voler dare una spinta ai momenti di socializzazione, aggregazione sociale e fruizione degli spazi pubblici. Proprio grazie alla presenza di questi spazi le famiglie possono tenure sotto controllo i bambini». (sa. sa.)

