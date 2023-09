Attività sportive: contributi del Comune per i ragazzi della città 

Quindicimila euro per incentivare il diritto allo sport per i ragazzi dai 6 ai 17 anni il cui nucleo familiare non potrebbe permettersi un’iscrizione o una retta mensile. Questo quanto messo disposizione dall’amministrazione comunale per il “Progetto sport”, un’iniziativa che anche per quest’anno sarà finalizzato alla promozione dell’educazione all’attività motoria e dei corretti stili di vita.

«È importante concedere la possibilità alle famiglie con poche possibilità economiche, di coinvolgere i propri figli in attività sportive finalizzate allo sviluppo psico fisico e al coinvolgimento in attività di gruppo. - spiega l’assessora alla Politiche sociali Angela Scarpa - Lo scorso anno sono stati tanti i bimbi e i ragazzi che hanno potuto far parte di una delle 14 società sportive che avevano aderito all’iniziativa».

Entro il prossimo 10 settembre scadranno i termini per la richiesta delle stesse società di poter aderire all’iniziativa: «Faccio un appello affinché si palesi maggiore interesse. - continua Scarpa - Al momento sono poche le società che hanno presentato la domanda che ricordo, deve pervenire in plico sigillato all’Ufficio protocollo del Comune entro le 11 di domenica prossima. Si tratta di un’opportunità che andrebbe sfruttata, sia per i bimbi ed i ragazzi, ma anche per le società stesse».

Iscrizione, retta mensile e attrezzature utili allo svolgimento della disciplina, saranno pertanto pagate dal Comune d’Iglesias e le famiglie che intendono presentare la domanda dovranno farlo sul “Portale del cittadino” dei Servizi sociali online del Comune d’Iglesias.

