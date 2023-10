Attività sportiva in piazza: grande festa per le famiglie 

A San Gavino lo sport gratuito va in piazza tutto l’anno. Così l’iniziativa "Alleniamoci insieme”, promossa dai due giovanissimi atleti Eleonora Cancedda (23 anni), campionessa di taekwondo e Ithocor Meloni, 22 annii, si è ripetuta con una una buona partecipazione e questa volta erano presenti gli atleti speciali dell’associazione Delfino, che riunisce anche i familiari delle persone con disabilità.

È entusiasta Ithocor Meloni, che ha guidato l’allenamento: «Ho voluto organizzare questo evento speciale per dare una continuità al progetto di questa estate e al progetto in cantiere per i prossimi mesi. Ho voluto includere i ragazzi dell’associazione Delfino perché il motto di questo evento speciale è stato ‘Per tutti’ con un allenamento inclusivo che ha permesso la partecipazione di persone di tutte le età, ragazzi con disabilità e atleti. Mi hanno fatto emozionare le parole di Roberta, una ragazza in carrozzina che mi ha detto "grazie di esistere e di avermi coinvolto” e si è commossa. La mamma mi ha poi detto che non la vedeva sorridere così da tanto. Ora è in cantiere un prossimo appuntamento speciale per la sagra dello zafferano e una serie di allenamenti durante il periodo delle festività natalizie».

Quest’iniziativa è inserita nel progetto “Sport e ambiente per tutti", promosso dagli assessorati allo sport e all’ambiente in collaborazione con la Pro Loco diretta dalla dinamica Antonella Caboni. (g. pit.)

