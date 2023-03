Attività per il sociale, rivivono i comitati 

Meno di un mese al rinnovo dei comitati di quartiere e di borgata. Sono in aumento i cittadini interessati a partecipare attivamente alla vita della comunità. Sono loro che invitano i terralbesi a recarsi domenica 16 aprile all’unico seggio che verrà allestito in Comune. «Ci sono i candidati, al momento si stanno formando le liste», fa sapere l’assessora alle Relazioni con i comitati Rosella Orrù.

Al voto

I residenti di cinque quartieri e due borgate: Centro storico, Molinu Mannu, Asilo, Domus Beccias, Giogonì, Tanca Marchese e Marceddì. Ciascuno potrà scegliere un solo candidato in lista. I comitati resteranno in carica fino al termine del mandato dell’amministrazione comunale. «Con il rinnovo del regolamento nel 2021, il direttivo è passato da nove a cinque componenti: sarà più semplice per i cittadini candidarsi», commenta Orrù. Il ritorno dei rappresentanti storici e l’arrivo di nuove leve: è quello che chiedono i terralbesi ai comitati. Dal rione Asilo, arriva l’auspicio di proseguire con le iniziative per i cittadini: «La cena di quartiere che riuniva più di 250 persone e le feste per i bambini», come ricorda la presidente uscente Maria Graziella Corrias. «In questi anni, il comitato si è impegnato a esporre i problemi del quartiere all’amministrazione comunale», sottolinea Corrias. «Oggi il quartiere Asilo cerca un comitato di tutte le fasce di età, ma soprattutto di ragazzi, perché c’è bisogno di idee nuove», conclude Corrias.

Candidato

Quest’anno scenderà nuovamente in campo un volto noto del quartiere Domus Beccias: «Ho deciso di ricandidarmi – anticipa l’ex presidente del comitato di quartiere, Giuliano Usai – insieme a me ci sono giovani e meno giovani che vogliono impegnarsi per gli altri». Il programma della lista di Domus Beccias è chiaro: «Continuare a collaborare per la comunità, come abbiamo fatto in passato», dichiara Usai. Attività che punteranno al sociale, come anticipa l’ex presidente: «Vorremmo continuare ad acquistare defibrillatori ma anche aiutare le persone sole, fare collette alimentari». Tra i progetti, c'è la risistemazione dei punti di ritrovo in stato di abbandono: «Rivalorizzare e rinverdire il campetto di via Montanaru, per renderlo nuovamente fruibile ai ragazzi», propone Usai.