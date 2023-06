Attività per i ragazzi 

Al via anche a Tratalias le attività estive dedicate ai più piccoli. Attività totalmente a costo zero per le famiglie alle quali la Giunta guidata dal sindaco Emanuele Pes, ha voluto regalare un’estate serena. Previsti laboratori, il piccolo circo per i piccoli dai 3 ai 5 anni (il 7 luglio) e le attività di animazione serale sempre per i piccoli dai 3 ai 5 anni dalla seconda settimana di luglio per una durata di quattro settimane. Altre attività sono previste per i bambini dai 6 agli 11 anni per le date del 14-21-28 luglio con i laboratori del piccolo circo. Sempre per i bambini di questa fasci di età è previsto un centro estivo a partire dalla seconda settimana di luglio per una durata di 4 settimane. Le adesioni si possono presentare entro il 5 luglio con l’apposita domanda da inviare a sociali@comune.tratalias.ca.it , o recandosi presso la biblioteca comunale o l’ufficio Servizi sociali. (f. m.)

