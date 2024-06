Attività in spiaggia o dentro i parchi: tantissime le offerte 

Finita la scuola: bambini felici, genitori un po’ meno. Perché se si sono chiuse le porte delle aule e messi da parte gli zaini, per la maggior parte dei cagliaritani le ferie estive sono ancora lontanissime. E in ogni caso non dureranno tre mesi.

E allora la soluzione più gettonata per non lasciare i pargoli a casa ad annoiarsi con la baby sitter è quella del centro estivo. A parte quelli comunali gratuiti, sono tantissimi anche quelli gestiti da privati che propongono attività per tutti i gusti anche in base alle fasce di età. C’è chi punta molto sullo sport, chi invece più sul gioco in spiaggia, chi propone qualcosa di immerso nel verde ad esempio nei parchi cittadini. Insomma, chi non riesce a trovare un posto nei quattro centri comunali di quartiere può trovare una valida alternativa in quelli privati con alcuni che sono anche completamente “inclusivi”, dove tutto è organizzato per far divertire e partecipare anche i bambini disabili.

Le attività proposte sono tantissime: oltre a quelle tradizionali c’è chi fa i corsi di cucina o di lingua straniera. La scelta insomma è ampia, così come i costi che in media si aggirano attorno ai 100 euro a settimana. ( ma. mad. )

