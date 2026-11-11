L’amministrazione punta sulle nuove generazioni. Così si aprono le porte per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni del Centro di aggregazione sociale con il progetto “InC.A.S.tri”. Il programma prevede laboratori d’arte e creatività, giochi e movimento, musica e feste, laboratori di sapone, attività “mani in pasta” e uscite organizzate. Le attività saranno un’occasione per imparare, divertirsi e socializzare attraverso esperienze condivise.

Le attività si svolgono secondo un calendario mensile in base alle fasce di età. Per i bambini dai 3 ai 5 anni i laboratori saranno lunedì e giovedì, dalle 16 alle 17:30, per quelli dai 6 ai 7 anni l’appuntamento è lunedì dalle 17.30 alle 19 mentre per i bambini dagli 8 ai 10 anni le attività saranno il giovedì dalle 17.30 alle 19. Per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni i laboratori sono il penultimo giovedì del mese dalle 17 alle 20.

Ci sono poi anche tante attività destinate agli adulti e anziani. L’amministrazione non ha però dimenticato gli anziani, che sono una risorsa per tutti e costituiscono la memoria vivente del paese e con i loro racconti fanno rivivere la storia di Pabillonis. Per gli adulti nel centro di aggregazione ci sono laboratori di diverso genere e anche visite guidate, attività di socializzazione e di inclusione.

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