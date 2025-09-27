«Attività fisica, farmaco a costo zero» 

I primi della fila sono arrivati già dalle 8.30, nonostante gli screening iniziassero alle 10. Dietro di loro ha cominciato a prendere forma una coda di persone di età diverse, ma con un desiderio comune, quello di fare il punto sulla propria salute, tra test medici e consigli degli esperti per mantenersi sani.

La manifestazione

Al Lazzaretto ha fatto tappa ieri e prosegue oggi la Longevity Run, l’evento promosso dal Policlinico Gemelli in collaborazione con il Comune, per avvicinare le persone a uno stile di vita salutare, fatto di sport e corretta alimentazione come strumenti di prevenzione. Di fronte al mare di Sant’Elia è stato allestito ieri il Longevity Village, per offrire a oltre 500 persone un check up medico basato su otto fattori: pressione arteriosa, indice di massa corporea, colesterolo, dieta, glicemia, qualità del sonno, fumo e attività fisica. Nel frattempo si svolgeva il convegno “Prevenzione e longevità: dalla salute alla pratica” con un panel di esperti.

Questa mattina quasi seicento persone si ritroveranno ancora al Lazzaretto per una camminata di quattro chilometri, rimarcando l’importanza del movimento. «Una giornata per sottolineare il legame tra lo sport e la salute, con particolare riferimento all’invecchiamento attivo: non è importante soltanto quanti anni vengono vissuti ma il modo in cui vengono trascorsi», le parole del presidente della Commissione Sport Michele Boero. «Offrire la possibilità di effettuare analisi in questi contesti può essere un primo passo per accedere poi ai servizi più completi offerti dalla sanità», aggiunge la presidente della Commissione Salute Rita Polo.

I segreti di una vita lunga

Tra i relatori del convegno il responsabile del Centro Medicina dello Sport dell’Asl cagliaritana, Marco Scorcu: «L'attività fisica è un farmaco a costo zero che tutti i medici dovrebbero prescrivere. È un fattore protettivo a livello cardiovascolare, metabolico e cerebrale. A Cagliari abbiamo la fortuna di avere una palestra a cielo aperto, sfruttabile ogni giorno». È d’accordo l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «Cagliari si presta benissimo all’attività motoria e va valorizzata. Per la passeggiata Longevity Run abbiamo scelto un sito», il lungomare di Sant’Elia, «in cui i partecipanti potranno godere di uno spettacolo meraviglioso senza impattare sul traffico». Nel corso del convegno spazio anche alla dieta. «Un’alimentazione corretta è fondamentale per prevenire malattie croniche e la ricerca ci dice che la dieta mediterranea è il pattern più protettivo in assoluto», spiega Pablo Belfiori, responsabile dell’Ambulatorio Food for Mind Cagliari.

