VaiOnline
Lazzaretto.
28 settembre 2025 alle 00:56

«Attività fisica, farmaco a costo zero» 

Gli esperti svelano i segreti della longevità: alimentazione sana e movimento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I primi della fila sono arrivati già dalle 8.30, nonostante gli screening iniziassero alle 10. Dietro di loro ha cominciato a prendere forma una coda di persone di età diverse, ma con un desiderio comune, quello di fare il punto sulla propria salute, tra test medici e consigli degli esperti per mantenersi sani.

La manifestazione

Al Lazzaretto ha fatto tappa ieri e prosegue oggi la Longevity Run, l’evento promosso dal Policlinico Gemelli in collaborazione con il Comune, per avvicinare le persone a uno stile di vita salutare, fatto di sport e corretta alimentazione come strumenti di prevenzione. Di fronte al mare di Sant’Elia è stato allestito ieri il Longevity Village, per offrire a oltre 500 persone un check up medico basato su otto fattori: pressione arteriosa, indice di massa corporea, colesterolo, dieta, glicemia, qualità del sonno, fumo e attività fisica. Nel frattempo si svolgeva il convegno “Prevenzione e longevità: dalla salute alla pratica” con un panel di esperti.

Questa mattina quasi seicento persone si ritroveranno ancora al Lazzaretto per una camminata di quattro chilometri, rimarcando l’importanza del movimento. «Una giornata per sottolineare il legame tra lo sport e la salute, con particolare riferimento all’invecchiamento attivo: non è importante soltanto quanti anni vengono vissuti ma il modo in cui vengono trascorsi», le parole del presidente della Commissione Sport Michele Boero. «Offrire la possibilità di effettuare analisi in questi contesti può essere un primo passo per accedere poi ai servizi più completi offerti dalla sanità», aggiunge la presidente della Commissione Salute Rita Polo.

I segreti di una vita lunga

Tra i relatori del convegno il responsabile del Centro Medicina dello Sport dell’Asl cagliaritana, Marco Scorcu: «L'attività fisica è un farmaco a costo zero che tutti i medici dovrebbero prescrivere. È un fattore protettivo a livello cardiovascolare, metabolico e cerebrale. A Cagliari abbiamo la fortuna di avere una palestra a cielo aperto, sfruttabile ogni giorno». È d’accordo l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «Cagliari si presta benissimo all’attività motoria e va valorizzata. Per la passeggiata Longevity Run abbiamo scelto un sito», il lungomare di Sant’Elia, «in cui i partecipanti potranno godere di uno spettacolo meraviglioso senza impattare sul traffico». Nel corso del convegno spazio anche alla dieta. «Un’alimentazione corretta è fondamentale per prevenire malattie croniche e la ricerca ci dice che la dieta mediterranea è il pattern più protettivo in assoluto», spiega Pablo Belfiori, responsabile dell’Ambulatorio Food for Mind Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 