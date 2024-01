Attività fisica e dieta corretta 

Il Glaucoma influisce sulla vecchiaia?

L’invecchiamento della vista è un processo irreversibille. Un problema visivo in età senile causa maggior possibilità di cadute. È una patologia oculare caratterizzata da progressivo danno al nervo ottico, e un aumento della pressione intraoculare che può portare alla perdita della vista. L’esordio è lento, il paziente non nota la perdita graduale della visione periferica e si fa la diagnosi tardivamente. Bisogna fare visite oculistiche periodiche, perché ci sono forme di glaucoma non associate all’aumento della pressione oculare. Oltre l’aderenza alla terapia prescritta, si previene la progressione della malattia con attività fisica, dieta corretta, niente fumo e un peso corporeo controllato.