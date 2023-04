Attività estive per i più piccoli 

Il Comune in collaborazione con il Consorzio “Network etico” ha definito il programma di animazione per l’estate. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi di tre diverse fasce d’età. I più piccoli (3-5 anni) potranno partecipare, dal 3 al 28 luglio, alle attività ludico-ricreative negli spazi del centro di aggregazione sociale. Più articolato il programma per i più grandi. Per i bambini della scuola primaria (6-10 anni) le attività di animazione inizieranno il 12 giugno e si concluderanno il 28 giugno sempre negli spazi del centro di aggregazione di via Roma. Per loro, dal 3 luglio fino all’11 agosto oltre all’animazione ordinaria sono previste diverse giornate al mare in uno stabilimento balneare del Poetto. Quest’ultima iniziativa riguarderà anche la fascia degli adolescenti (11-14) anni.

In programma anche cinque uscite: due giornate da trascorrere presso un parco acquatico, una gita con il trenino verde, una visita al parco “Sardegna in miniatura” di Tuili e una giornata nella fattoria didattica “L’Isola dei ciuchini” nel Parco divertimenti di Uta. La quota di iscrizione varia dai 100 ai 180 euro. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo entro il 12 maggio. (c. z.)

