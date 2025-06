Attività estive per i più piccoli 

Collinas, Furtei e Gesturi preparano le attività estive per i minori. A Collinas sono previste attività di animazione per i minori tra i 4 e gli 11 anni appartenenti ai nuclei familiari residenti nel comune: l’obiettivo è promuovere il benessere sociale e favorire l’integrazione e la socializzazione. Dal 16 giugno al 25 luglio, per sei settimane, sono in programma tre incontri settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) dalle 9 alle 13 nelle ex scuole elementari e in alcune strutture sportive.

A Furtei , a luglio-agosto, saranno organizzate 10 giornate da trascorrere nella spiaggia del Poetto a Cagliari, in uno stabilimento balneare certificato e dotato dei comfort necessari: possono partecipare i minori nelle fasce 3/5 anni, 6/11 anni, 12/17 anni.

A Gesturi , per i bambini dai 3 ai 6 anni, dal 1° luglio al 1° agosto, dal lunedì al venerdì, nella scuola dell’infanzia di Via Barbagia verranno proposte attività ludico-educative-ricreative, laboratori creativi, balli, giochi. (g. g. s.)

