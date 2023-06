Attività estive per i giovani, iscrizioni al via 

Il Comune di Gonnostramatza, dedicato ai giovani dagli 11 ai 17 anni, ha aperto le iscrizioni per le attività estive, promosse dal Plus di Ales-Terralba.

In particolare, i ragazzi potranno partecipare a due iniziative. La prima riguarda la realizzazione del progetto “Non solo web – summer edition”, nel quale i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi con i segreti del web e dei social media, imparando anche le tecniche dei social media manager.

La seconda iniziativa, invece, si intitola “Giochi senza frontiere”: in questo caso sono previsti, con spostamenti in varie sedi, tornei, gare atletiche, sfide sportive di gruppo, attività di avventura, gite al parco acquatico e al mare. Per i moduli di iscrizioni ed informazioni ci si può rivolgere agli uffici comunali, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 14 giugno.

