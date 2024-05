Attività estive per bimbi, domande entro il 7 giugno 

Il Comune lavora per offrire un servizio per i bambini ma anche di importante supporto per i genitori. Possono essere effettuate sino a venerdì 7 giugno sull'apposito modulo del Comune, le iscrizioni per aderire al potenziamento della ludoteca estiva riservata ai minori di età dai 4 agli 11 anni. Il servizio si articolerà per otto settimane con apertura dal 24 giugno al 30 agosto e per 5 giorni alla settimana dalle 8 alle 12. Prevista interruzione delle attività dal 12 al 23 agosto. Il servizio previsto è gratuito. (s. c .)

