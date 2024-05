Attività estive, iscrizioni aperte 

Sino al 28 maggio sono aperte le iscrizioni alle attività estive, gratuite, proposte dai Centri di Quartiere cittadini e rivolte ai minori dai 5 ai 17 anni. L'offerta – spiegano dal Servizio Politiche sociali - prevede la realizzazione di attività ludico-ricreative, culturali, socializzanti, formative e creative, da svolgersi sia presso le sedi dei centri che in appositi spazi all'aperto individuati dai gestori. Le attività si svolgeranno dal 10 giugno al 6 settembre, con 2 settimane di chiusura ad agosto, dal 12 al 23.

Chi desidera ricevere informazioni può contattare direttamente i coordinatori di ciascun Centro: “La Bottega dei Sogni”, piazza Savoia (Valeria Ligas, 334.9608170); “Strakrash”, via Brianza 3 (Sara Aliberti e Salvatore Aru, 347.3687327); “Pirri”, via Talete (Cinzia Corsini, 377.0932723); “Mu-Be”, via Carpaccio (Patrizia Accossu, 392.1951241).

