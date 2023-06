Attività estive con il Comune 

Scuole chiuse, a Sanluri è boom di richieste per le attività estive: trenta ragazzi ammessi, una solo esclusa per mancanza di requisiti. Per accoglierli tutti, il Comune ha anche deciso di contribuire con un importo da quantificare con la prossima variazione di bilancio. Intanto è previsto l’aumento del costo del servizio per le famiglie, da una quota complessiva di partecipazione di 20mila si passa a 31.861 euro. Somma calcolata in base all’Isee, all’età dei ragazzi, al mese di frequenza e poi le 10 euro per l’assicurazione.

«Il progetto – ricorda l’assessora ai Servizi sociali, Pamela Tonin – è riservato ai minori, dai 3 ai 17 anni, nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui i ragazzi saranno impegnati in diverse attività che si terranno in parte al Parco degli Scolopi, in parte nei locali della scuola dell’infanzia e anche fuori dal territorio comunale». ( s. r. )

