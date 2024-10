Attività (e gioie) nel villaggio di Tuttestorie 

È un tripudio di voci, colori e suoni, quello che si percepisce varcando il portone dell'Exma, sede del villaggio del XIX Festival Tuttestorie, appuntamento imperdibile per gli appassionati della letteratura per ragazzi. Ci sono lettori convinti, che attendono l’evento di anno in anno, e ci sono i curiosi, che restano colpiti dal fascino della lettura condivisa. Matilde e Alma hanno 7 anni: «Veniamo ogni anno e ci divertiamo moltissimo», spiegano, mentre hanno il pennarello in mano e contribuiscono al disegno infinito, che ricopre le pareti e il pavimento della Sala Puà. Hanno disegnato un albero e hanno aggiunto il sole e la luna.

Mamme e figli

Intanto le loro mamme le osservano e confermano il successo di un appuntamento prezioso: «È un'iniziativa meravigliosa, che cerchiamo di vivere in tutti i suoi momenti», dicono Claudia Caltagirone e Alessandra Cambuli, «per la durata degli eventi ci trasferiamo all’Exma», sorridono. Le iniziative sono innnumerevoli: «Abbiamo prenotato vari laboratori», spiega Alice Capra, mamma di Elena, 6 anni, e di Giulia, 5 anni, che stanno colorando disegni ispirati alla natura. «Prima ero io a proporre la scelta, ora sono le bambine che esprimono le loro preferenze». Gli spazi esterni sono punteggiati di cartelloni colorati: appesi a un filo e cullati da un vento leggero, raccolgono i pensieri dei bambini che si sono espressi sul tema dell’inziativa: «E adesso? Racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono».

Maratona

Ma per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio: «Che è lo spirito della maratona di disegno che abbiamo progettato: la regola è continuare il disegno concluso da chi ci ha preceduto», spiega Elena Iodice, architetta bolognese e «amica del Festival», come lei stessa si definisce. «Le cose che finiscono non finiscono, ma smettono di iniziare», è il pensiero di Perseo, 10 anni. Una delle voci che anima un palcoscenico in cui i protagonisti sono tanti, in particolare le 600 classi provenienti da 85 comuni della Sardegna. Si gioca con le parole, si vivono esperienze sensoriali, si sperimenta con lo spazio. «È sempre emozionante vedere tanti lettori così interessati: ci ripagano di tutto il lavoro che prepara questo grande momento di festa, apice di un percorso educativo», spiega Cristina Fiori, della libreria Tuttestorie, presente con uno stand ricco di volumi accattivanti. La soddisfazione più grande? «Quando sentiamo un bambino dire: ti suggerisco di leggere questo libro».

Volontari

Intanto dalla Sala Puà risuona un gong. Le addette a scandire i tempi di permanenza degli ospiti sono Roberta Ibba e Cecilia Coiana: «Siamo capisquadra e coordiniamo le attività dei volontari: tutti insieme supportiamo l'organizzazione degli eventi e l’accoglienza del pubblico». Dalla Tenda Tic Tac a quella Gluglù, per arrivare alle Sale Zizù e Cric Croc, è un viavai di sorrisi e sguardi sognanti. Elisabetta Uccheddu, di Gonnosfanadiga, studia Formazione primaria a Cagliari, ha una gentilezza che dimostra quanta passione dedica ad accompagnare i partecipanti in giro per il villaggio: «È il terzo anno che faccio la volontaria», spiega, «mi permette di dare concretezza a quello che studio sui libri».

Un concorso di energie, competenze e arte per un’occasione importante: «Il Festival è un gioiello a livello internazionale e ne siamo molto orgogliosi», dice Manuela Fiori, organizzatrice dell'evento, che dà appuntamento alle 20 per le storie della buonanotte. Il dress-code non è un dettaglio: «Ci aspettiamo che i nostri ospiti vengano in pigiama».

