Attività di salvamento a mare,  1,5 milioni ai Comuni costieri  

Oltre un milione e mezzo di euro per le attività di salvamento a mare per la stagione balneare 2023. Li ha stanziati una delibera della Giunta, risorse in parte trasferite dallo Stato (406.211 euro) e regionali (1 milione 100mila euro). «Per l’assegnazione dei contributi ai Comuni», spiega l’assessore all’Ambiente Marco Porcu, delegato in materia di Protezione civile, «si tiene conto dello sviluppo lineare degli arenili fruibili alla balneazione, valutato al netto dei tratti di spiaggia con stabilimenti balneari, del numero di interventi di salvamento a mare (banca dati delle Capitanerie di Porto), della vigenza del Piano di utilizzo dei litorali, comunale o intercomunale, e del numero delle postazioni di salvamento».

