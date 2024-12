Attività chiuse per il black out  annunciato 

È successo nuovamente. Pe ieri E-Distribuzione aveva annunciato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, dalle 9 alle 16.30, nel centro cittaino, nelle vie Lamarmora, Gialeto, Le Grazie e in corso Garibaldi inviando avvisi sull’app e affiggendoli per le strade. L’annuncio ha costretto molti commerciati a chiudere le attività, soprattutto quelle di somministrazione, convinti di non potere operare. Chiusure inutili perché l’energia non è mancata. Così come è accaduto qualche settimana fa con le proteste degli operatori di via Aspromonte. Sulla vicenda nessuna spiegazione che invece arriva da E-Distribuzione per il blackout del giorno dell’Immacolata tra Desulo e Fonni.

L’ente dell’energia precisa che «la mancanza di corrente elettrica è stata causata dalla caduta di un albero di pino che, seppure posizionato fuori dalle fasce di competenza, si è abbattuto su una linea elettrica aerea di media tensione. Grazie alle manovre sulle altre linee di media tensione eseguite da remoto, è stato possibile rialimentare la maggior parte dei clienti coinvolti. Parallelamente, il personale si è recato subito sul posto per eseguire le attività necessarie per il ripristino del servizio per le ulteriori cinque utenze che non erano immediatamente rialimentabili». (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA