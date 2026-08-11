Attività aperte ogni lunedì a turnazione 

Al monte Ortobene sarà garantita l’apertura delle attività commerciali anche il lunedì. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Emiliano Fenu, interviene in merito alla mancata apertura delle tre attività del Monte lo scorso 10 agosto. «La problematica ha riguardato solo quella giornata, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri e i tre esercenti, è stato innanzitutto stabilito che ogni lunedì un’attività verrà regolarmente aperta a turno, così da operare senza disagi e garantire il necessario servizio alla propria clientela», spiega il Comune. Le tre attività si alterneranno per garantire il servizio. Mercuri precisa: «Sin dal momento in cui ci è stata rappresentata la problematica l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata, entrando in contatto con gli esercenti interessati. La priorità è stata quella di trovare una soluzione concreta e immediata che consenta, a turno, di tenere una delle tre attività aperte». Infine, in una nota l’amministrazione ha ribadito la propria attenzione nei confronti del monte Ortobene e delle attività economiche che vi operano, e «riconosce il valore che queste rappresentano per la valorizzazione e la fruizione dell’area da parte di cittadini e visitatori». (g. pit.)

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