Attività ambulanti, assegnati i posteggi 

Approvata la graduatoria provvisoria per il commercio ambulante, relativa all’assegnazione dei posteggi su area pubblica per gli eventi del 2025. Sul proprio sito istituzionale, il Comune ha pubblicato l’elenco delle istanze risultate regolari e quelle invece ritenute non ammissibili. Gli operatori interessati hanno trenta giorni di tempo per consultare gli allegati con i punteggi attribuiti e presentare osservazioni in caso di errori o difformità, oltre a fornire all’ufficio protocollo del Comune eventuale documentazione integrativa per ottenere il riesame dell’istanza. Come precisato dall’amministrazione, l’iscrizione alla graduatoria e l’adesione agli eventi non garantiscono il diritto all’occupazione del suolo pubblico in via automatica. Il numero degli stalli disponibili e la loro assegnazione definitiva con il rilascio della concessione saranno stabiliti solo una volta che sarà pubblicato il calendario ufficiale degli eventi.

